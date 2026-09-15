Aprueban nuevo Reglamento de Catastro para simplificación administrativa y trámites ágiles

Integrantes de la de Desarrollo y Equipamiento Urbano y de Gobernación coinciden en la importancia de la actualización de esta normatividad

Se presentan los objetivos y los cambios más sustanciales en esta disposición modernizada

Las Comisiones edilicias conjuntas de Desarrollo y Equipamiento Urbano, y de Gobernación aprobaron el proyecto del nuevo Reglamento de Catastro cuyo objetivo es asegurar trámites ágiles y sencillos, reducir tiempos de espera, combatir la corrupción, contar con cartografía actualizada, entre otros aspectos innovadores para dejar como legado un Catastro de la Capital moderno y eficiente con certeza jurídica en sus procedimientos.

Quienes conforman dichas Comisiones resaltaron estos cambios para beneficio de la población y a la par de resolver cuestionamientos, hicieron aportaciones para enriquecer este Reglamento, en el que solicitaron incorporar lenguaje inclusivo y la capacitación de personal de áreas relacionadas e implementar igualmente una campaña de difusión, además de garantizar accesibilidad real en distintos trámites catastrales para personas con discapacidad y adultas mayores e integrantes de grupos de atención prioritaria.

En su intervención, la Secretaria General del Ayuntamiento, Ángeles Rodríguez Aguirre reconoció que esta actualización es parte de un arduo trabajo resultado de 4 años seguidos, y entre los logros resaltó la creación del primer comité de calidad que funcionará en la administración capitalina.

Al explicar parte de este nuevo reglamento, la directora de Catastro, María de Luz Islas Moreno recordó que el anterior data de 2021, y hoy la nueva propuesta reduce la discrecionalidad, implica una reestructuración operativa de esta área, se propone su actualización cada 2 años en lugar de 5, se evita la duplicidad de documentos, se sigue con la promoción de expedientes electrónicos, del sello digital, además de la aplicación de controles de calidad.

También el nuevo Reglamento incluye responsabilidad por el uso incorrecto de datos, criterios específicos de acuerdo con cada construcción, alertas catastrales, la implementación y consolidación de plataformas electrónicas seguras, el mejoramiento de procesos a través de distintas herramientas, así como el establecimiento de multas.