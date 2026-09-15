Gobierno Municipal realiza limpieza en Salvador Nava y en Camino al Aguaje

Brigadas municipales hicieron trabajo de mantenimiento al camellón de Camino al Aguaje y las áreas verdes de la avenida Salvador Nava Martínez

“Más allá de una jornada de limpieza, las acciones de Capital al 100 representan una tarea cotidiana para conservar una ciudad que se vea y se sienta mejor”, así lo expresó Christian Azuara, titular de Servicios Municipales, del ayuntamiento de San Luis Potosí.

El funcionario mencionó que entre las acciones más recientes están: la calle Camino al Aguaje, donde personal municipal realizó labores de mantenimiento en el camellón central, con deshierbe, recolección de basura y retiro de excedentes, atendiendo de manera constante estos espacios que forman parte de la imagen urbana y del entorno cotidiano de las familias potosinas.

Precisó Azuara que los trabajos también se llevaron a cabo en la avenida Salvador Nava Martínez, donde las cuadrillas realizaron labores de limpieza y atención de áreas verdes, transformando el entorno de una de las vialidades con más tráfico de personas y automovilistas en la capital. Y remarcó: “el gobierno de la capital mantiene el trabajo en las calles, porque una ciudad cuidada se construye todos los días, espacio por espacio”.