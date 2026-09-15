Celebra el Escuadrón de Bienestar Infantil festival patrio en Unidad Administrativa Municipal con la participación de la niñez de la capital

El evento reunió a decenas de agentes infantiles y familias en un ambiente de alegría, civismo y convivencia.

La coordinadora administrativa, Liz Irurzo, y el coordinador de Ciudadanía, Ulises Robles, acompañaron el festejo junto al equipo operativo del programa y los superhéroes del Escuadrón.

Con el respaldo del alcalde Enrique Galindo Ceballos, el Gobierno Capitalino continúa fomentando los valores patrios y la participación activa desde la infancia, demostrando que algo grande está pasando en San Luis Capital.

Con una emotiva jornada llena de color, identidad nacional y sana convivencia, el Gobierno Capitalino llevó a cabo el Festival Patrio del Escuadrón de Bienestar Infantil desde las instalaciones de la Unidad Administrativa Municipal (UAM), consolidando un espacio de celebración y orgullo cívico para las niñas, niños y sus familias.

El evento destacó por la entusiasta participación de las y los pequeños integrantes de este programa municipal de valores, quienes disfrutaron de actividades recreativas diseñadas para fortalecer el sentido de pertenencia y el amor por las tradiciones mexicanas en el marco de las fiestas patrias.

La celebración contó con la presencia de la coordinadora administrativa, Liz Irurzo, y el coordinador de Ciudadanía, Ulises Robles, quienes convivieron de cerca con los asistentes y reconocieron la importancia de involucrar a la niñez en la vida comunitaria del municipio. Asimismo, se contó con la presencia y conducción del equipo operativo del programa, encabezado por Febe Crispín y Esther Castillo, cuya labor cotidiana fortalece el vínculo entre la administración y las familias de San Luis capital.

El evento estuvo enmarcado por la presencia de los superhéroes del Escuadrón de Bienestar Infantil, personajes icónicos que promueven valores como el cuidado del agua, el respeto, la participación ciudadana y la convivencia armónica, contagiando de entusiasmo a todos los presentes.

Durante el desarrollo de las actividades, se resaltó que gracias a la visión y el firme impulso del alcalde Enrique Galindo Ceballos —quien funge como Comandante de este Escuadrón—, la administración municipal sigue abriendo espacios inclusivos y formativos donde la niñez es parte activa del desarrollo de la ciudad, operando bajo la premisa de un gobierno con garantía.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Capitalino reafirma su compromiso de seguir construyendo una ciudad más cercana, unida y con valores firmes desde la infancia, demostrando que en San Luis Capital algo grande está pasando.