DIF Capitalino recibe Sello de Garantía de Bienestar por su atención integral frente a las violencias

El alcalde Enrique Galindo Ceballos entregó la distinción a la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, y a la Coordinación de Apoyo a la Comunidad

Diversas áreas brindan acompañamiento especializado para proteger derechos y favorecer entornos familiares libres de violencia

SLP.- Por el trabajo que realiza para prevenir y atender las violencias, proteger derechos y acompañar a las familias potosinas, el Sistema Municipal DIF de San Luis Capital, recibió el “Sello de Garantía de Bienestar: Atención Integral a las Violencias”, entregado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos a la Presidenta del organismo, Estela Arriaga Márquez, y a la Coordinación de Apoyo a la Comunidad.

“Este Sello representa el trabajo diario de un equipo que escucha, orienta y acompaña. Para nosotros, cada persona y familia importan; por eso trabajamos para prevenir las violencias, proteger derechos y brindar alternativas que permitan construir relaciones más respetuosas y entornos seguros para niñas, niños, mujeres, personas adultas mayores y para todas las familias de San Luis Capital”, expresó la Presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga Márquez.

Explicó que esta atención se brinda a través de Puerta Violeta, que de octubre de 2025 al 14 de septiembre de 2026 otorgó más de 12 mil 300 servicios en trabajo social, atención jurídica, psicología, consultas médicas, valoraciones criminológicas y canalizaciones a refugio; por su parte, la Unidad de Atención a la Violencia Familiar registró más de 8 mil 300 servicios en el mismo periodo, mediante atención integral que comprende desde la prevención hasta la restitución de derechos.

A este esfuerzo se suma la Procuraduría Municipal de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, que reportó más de 6 mil 700 servicios a familias de niñas, niños y adolescentes, así como la Procuraduría Municipal de Atención de Adulto Mayor, con más de 3 mil 600 servicios, también de octubre de 2025 al 14 de septiembre de 2026. Estas acciones reflejan una política de atención cercana, preventiva y especializada, que permiten la construcción de familias con vínculos más sanos y una ciudad donde la violencia no se normalice, lo que también forma parte del bienestar.