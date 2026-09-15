EL DIÁLOGO, LA COORDINACIÓN Y LA GOBERNABILIDAD ES LA RUTA DEL GOBIERNO DEL CAMBIO

• El Gobierno del Estado mantiene una relación institucional y respetuosa con el Poder Legislativo para construir acuerdos que se traducen en resultados.

Con la representación del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez asistió a la sesión solemne de inicio del primer periodo ordinario del tercer año de ejercicio de la LXIV Legislatura, en donde destacó el compromiso de mantener, como hasta ahora, el respeto pleno a la autonomía de Poderes además de impulsar una agenda común orientada al bienestar, la gobernabilidad y el desarrollo de San Luis Potosí.

Acompañado de la Presidenta del Poder Judicial, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez y del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Luis Fernando Gámez Macías, el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG) señaló que en el Gobierno del Cambio prevalece la voluntad política, el diálogo y la coordinación institucional basadas en la responsabilidad y la autonomía “pero sobre todo mantenemos la unidad y el compromiso de trabajar por San Luis Potosí para alcanzar el bienestar de las y los potosinos”.

Torres Sánchez dijo que hoy tenemos un San Luis Potosí distinto porque hay un gobierno que cumple y los resultados están a la vista de todas y todos, en las colonias, en las comunidades y en cada una de las cuatro regiones del Estado, por lo que reconoció que el trabajo coordinado con el Poder Legislativo, acompañado del diálogo permite alcanzar acuerdos “el cambio que se vive y se siente en San Luis Potosí no se detiene y vamos a seguir avanzando para que nadie se quede atrás y las y los potosinos avancen en igualdad de condiciones”.