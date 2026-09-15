RICARDO GALLARDO Y JUAN MANUEL NAVARRO INAUGURAN PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO DE AVENIDA PONCIANO ARRIAGA

– Además, arrancaron los trabajos de pavimentación de la segunda etapa de esta estratégica vialidad, que conectará desde el Circuito Potosí oriente hasta la colonia San Antonio.

– Como parte de la inauguración, se invirtieron 40.5 millones de pesos, en una obra que contempló colector pluvial, alumbrado, rejillas, entre otros trabajos.

Ante cientos de habitantes de las colonias Rivas Guillén y sus diferentes planos, el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona y el Presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, cortaron el listón que inaugura la pavimentación integral e iluminación de la avenida Ponciano Arriaga, con una inversión de 40.5 millones de pesos, dando muestra del cambio y la transformación que el municipio vive cada día; asimismo, dieron arranque a la pavimentación de la segunda etapa de este estratégica vialidad.

El Mandatario Estatal destacó el progreso que vive Soledad desde hace más de 15 años, con obras conjuntas con el Ayuntamiento, que resuelven necesidades urgentes como la urbanización. En particular, dijo que con el comienzo de la pavimentación y la inauguración del tramo de calle Los Padilla a calle Víctor Cervera Pacheco y de calle Reforma a cvenida San José, la nueva avenida Ponciano Arriaga conectará el Circuito Potosí con la colonia San Antonio, facilitando la movilidad de comerciantes, estudiantes, familias en lo general, dando un impacto positivo al desarrollo social y económico del municipio.

Por su parte el Alcalde, Navarro Muñiz reconoció el impulso a la infraestructura urbana que llega a Soledad de Graciano Sánchez, que hoy hacen de este municipio el mejor lugar para vivir, invertir y crecer. Subrayó que esta vialidad representa un reto cumplido para la gestión pública, por las dimensiones y los beneficios para casi 6 mil habitantes de la zona.

Detalló que la obra contempla una intervención superior a 9 mil 680 metros cuadrados, donde se realizaron trabajos de construcción de colector pluvial con rejillas, drenaje sanitario, línea de agua potable, terracerias, banquetas, guarniciones, pavimento con concreto hidráulico, señalética vertical, pintura y alumbrado público, garantizando así el correcto funcionamiento de la vialidad.

Dijo que en conjunto con el Gobernador, continuarán las obras urbanas para todas las familias, convirtiendo a Soledad en la ciudad de San Luis Potosí: “este gobierno continuará trabajando de manera coordinada para entregar infraestructura de calidad que responda a las necesidades de la población”.