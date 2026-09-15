SOLEDAD ESTRENA LA LÍNEA 5 DE METRORED: LA MÁS LARGA DE SAN LUIS POTOSÍ CON MÁS DE 50 KILÓMETROS

• El Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz y el Gobernador Ricardo Gallardo pusieron en marcha la tercera ruta de MetroRed en Soledad y la quinta en el Estado, con unidades 100% eléctricas, servicio gratuito y frecuencias cada 15 minutos.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, y el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona pusieron en marcha la Línea 5 de transporte gratuito MetroRed, tercera ruta de este sistema que opera en el municipio y que, con más de 50 kilómetros de recorrido, se convierte en la línea más extensa de San Luis Potosí; el nuevo servicio sin costo conecta a las familias de Soledad con la capital potosina y amplía la movilidad hacia comunidades rurales y sectores que requieren mayores alternativas de transporte, con frecuencias de 15 minutos, de 6 de la mañana a 9 de la noche.

La ruta recorre colonias como Pavón, San Felipe, Cabecera municipal, El Zapote, Enrique Estrada, Rsncho Nuevo, Palma de la Cruz, Cándido Navarro, además de llegar hasta el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga y acercar a la población al Libramiento Poniente; al llegar a la Alameda Juan Sarabia, las y los usuarios podrán conectar con otras líneas de MetroRed para trasladarse gratuitamente hacia distintos puntos de la capital, incluida la zona industrial y el Circuito Potosí.

“Hoy en Soledad, como en todo el estado, el cambio se vive, hoy el cambio se nota y con esta nueva ruta el municipio se incorpora a una movilidad de primera calidad, permitiendo que las familias de las comunidades ahora podrán trasladarse gratuitamente hacia el centro de la capital y viceversa”, afirmó el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien agradeció al Gobernador Ricardo Gallardo y al equipo estatal por hacer posible este servicio que representa una diferencia directa en su economía y calidad de vida.

El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona resaltó que las unidades son 100 por ciento eléctricas y sustentables, además de señalar que MetroRed ya ha trasladado a más de 20 millones de personas en el estado; destacó que una persona que realiza cinco viajes diarios podría gastar alrededor de mil 200 pesos al mes en transporte convencional, cantidad que ahora puede ahorrar al utilizar MetroRed. “Ese es el transporte del pueblo y seguirá siendo del pueblo gratuitamente”, afirmó.

Con la puesta en marcha de esta nueva ruta, Soledad fortalece su conectividad y acerca alternativas de transporte gratuito a más familias, estudiantes, trabajadores y habitantes de las comunidades, así, el cambio que transforma también se refleja en una movilidad más accesible, moderna y sustentable para Soledad.