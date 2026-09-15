Senado aprueba ingreso a México de militares estadounidenses

El Pleno del Senado de la República autorizó el ingreso de 139 militares estadounidenses a territorio nacional, con el objetivo de que participen en el Ejercicio Especializado Conjunto a realizarse del 20 al 30 de septiembre de 2026, en Chihuahua.

Por unanimidad, con 75 votos a favor, el Pleno aprobó la solicitud considerada como de urgente resolución, en torno al ejercicio que se llevará a cabo en el Centro Nacional de Adiestramiento, de Santa Gertrudis.

Esta actividad tiene como objetivo fortalecer las capacidades operativas entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y de México, a través de la planificación y ejecución de operaciones militares, bajo los principios de respeto, soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración, sin subordinación.

La delegación estará conformada por 139 militares pertenecientes a la 101/a División Aerotransportada del Ejército de los Estados Unidos; su ingreso será con armamento a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea estadounidense

Los militares estadounidenses llegarán a la 5a. Zona Aérea Militar en Santa Gertrudis, Chihuahua, el 20 de septiembre y regresarán a su país el 30 del mismo mes.

En el documento aprobado por la Cámara Alta se establece que este esfuerzo conjunto no solo impactará positivamente en el fortalecimiento de la preparación individual y colectiva, sino que también contribuirá al perfeccionamiento de los mecanismos bilaterales de cooperación militar entre ambos países.

Con información de López-Dóriga Digital