“MOCHILA VIAJERA” LLEVARÁ LIBROS Y LECTURA A 60 ESCUELAS DE SOLEDAD

• La Coordinación de Bibliotecas Municipales busca despertar el interés de niñas, niños y jóvenes por la lectura, con visitas directas a los planteles y contenidos en español, náhuatl y otomí.

La Coordinación de Bibliotecas Municipales de Soledad de Graciano Sánchez llevará el programa “Mochila Viajera” a alrededor de 60 escuelas, desde preescolar hasta secundaria, con el objetivo de acercar los libros a las y los estudiantes y fomentar nuevamente el hábito de la lectura.

El programa contempla visitas directas a los planteles con la Colección Bicentenario y libros que incluyen contenidos en náhuatl y otomí, además de actividades de dibujo, reseñas y pláticas para despertar el interés de las nuevas generaciones, atendiendo así la instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de mantener un gobierno cercano y llevar servicios y actividades hasta donde se encuentra la población.

“Queremos que los niños retomen la lectura, que conozcan los libros y que tengan ese interés, que prefieran acercarse a la lectura y no solamente al celular”, señaló la coordinadora de Bibliotecas Municipales, Guadalupe Cortés Segura, quien destacó que el personal recibe capacitación a través de la Red Estatal de Bibliotecas.

La primera etapa tendrá una duración de 10 días, aunque la intención es convertir la Mochila Viajera en una actividad permanente, con distintos materiales y dinámicas a lo largo del ciclo escolar. Con esta estrategia, el Gobierno Municipal fortalece el acceso a la lectura y acerca los servicios de las bibliotecas a más estudiantes, como parte del cambio que transforma y que busca permanecer cerca de las nuevas generaciones.