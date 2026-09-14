ENTREGA JUAN MANUEL NAVARRO NUEVO ESPACIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN COL. HACIENDA BONITA

* Con una inversión superior a 8.6 millones de pesos, el Gobierno Municipal transforma 2 mil 600 metros cuadrados en un espacio digno y seguro para las familias.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, inauguró el Parque Urbano Hacienda Bonita, una obra que representa una inversión de 8.6 millones de pesos y que beneficiará a casi 10 mil habitantes de esta zona del municipio, al brindar a las familias un espacio digno para la convivencia, el deporte y la recreación, que forma parte de las acciones que buscan recuperar y transformar espacios públicos para acercar alternativas de bienestar a la población.

“Siempre se impone la razón, se impone el bien común, el desarrollo de Soledad está en marcha y vamos a seguir trabajando, primero están nuestros hijos, nuestros adultos mayores, y así vamos a seguir trabajando por Soledad de Graciano Sánchez”, afirmó el Alcalde, al destacar que estos espacios representan oportunidades para la convivencia, la actividad física y el bienestar de las familias.

La obra que cuenta con cancha multifuncional, trotapista, andador peatonal, gimnasio al aire libre, juegos infantiles, zonas de descanso y servicios sanitarios, además de cercado perimetral e iluminación para favorecer la seguridad y convivencia de las familias, responde a una petición que habitantes de Hacienda Bonita realizaron durante años para contar con un espacio recreativo digno.

Rosario Serna, beneficiaria, agradeció al Alcalde por escuchar y atender esta solicitud: “Muchas gracias por habernos hecho realidad este espacio recreativo que lo habíamos pedido por tanto tiempo y no habíamos tenido respuesta, gracias al Alcalde Juan Manuel Navarro, le damos las gracias por habernos escuchado y brindarnos ese espacio tan necesario para nuestros niños”, señaló.

Con esta obra, el Gobierno Municipal acerca infraestructura para el deporte, la recreación y la convivencia a las familias de Hacienda Bonita, fortaleciendo espacios seguros para niñas, niños, jóvenes y adultos mayores; el cambio que transforma continúa llegando a las colonias de Soledad con acciones que atienden las necesidades de la población.