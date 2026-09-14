SOLEDAD VIVE ESPECTACULAR RODADA TRUCKS 2026 CON RÉCORD DE ASISTENCIA

* Más de 15 mil personas y 3 mil vehículos participaron en este encuentro que fortaleció la oferta turística y la convivencia familiar en Soledad.

Con una asistencia superior a 15 mil personas y 3 mil vehículos, la Rodada Nacional Trucks 2026 mostró el potencial de Soledad de Graciano Sánchez como destino para grandes eventos deportivos; en coordinación con Trucks San Luis Potosí y Rancho “Don Kiro”, la caravana recorrió Circuito Potosí y la carretera a Matehuala hasta llegar a Cándido Navarro, donde los asistentes disfrutaron de actividades de aventura, música y espacios recreativos, atendiendo la instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de fortalecer la promoción de los atractivos turísticos del municipio.

El director de Turismo Municipal, Felipe Cárdenas Quibrera destacó que la asistencia registrada representa un récord para este encuentro y demuestra la capacidad de Soledad para recibir eventos de gran convocatoria, además de generar movimiento para el sector turístico y comercial; Rancho Don Kiro, con sus dunas, pista de aventura y distintos atractivos, se posiciona como uno de los espacios que amplían la oferta turística del municipio.

“Estos resultados confirman que Soledad tiene la capacidad para recibir eventos de gran convocatoria y que nuestros atractivos turísticos tienen mucho que ofrecer, queremos que más familias y visitantes conozcan el municipio, disfruten de sus espacios y encuentren nuevas razones para regresar, esa es parte de la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz para fortalecer el turismo y generar mayor dinamismo en Soleda».

Estos resultados forman parte de la estrategia del Gobierno Municipal para fortalecer el turismo, promover espacios de convivencia y acercar actividades de recreación a las familias, bajo una visión de gobierno cercano que escucha y atiende las oportunidades de crecimiento para Soledad.