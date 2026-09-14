EN SOLEDAD, SE AMPLÍA LA CAPACITACIÓN DE BRIGADAS INTERNAS PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN EN EMPRESAS

– Protección Civil Municipal destaca mayor conciencia de empresas y negocios para cumplir con programas internos y medidas de seguridad.

Con el objetivo de que cada establecimiento cuente con las condiciones necesarias para proteger a trabajadores y visitantes, como parte de una estrategia de atención cercana a los distintos sectores de la población, el Sistema Municipal de Protección Civil de Soledad de Graciano Sánchez reporta un estimado de 80 por ciento de cumplimiento en empresas, negocios, centros educativos y espacios de atención, como resultado del seguimiento a programas internos, inspecciones y capacitaciones para fortalecer las medidas de prevención y seguridad.

El director de Protección Civil Municipal, Martín Bravo Galicia, destacó que cada vez existe mayor conciencia y participación de los responsables de establecimientos para adecuar sus programas internos, integrar brigadas y cumplir con la normatividad; señaló que esta labor se mantiene por instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien ha establecido como prioridad fortalecer la prevención y mantener un gobierno cercano que escucha y atiende las necesidades de la población.

“Cada vez tenemos más respuesta y más conciencia por parte de las empresas, la responsabilidad de la seguridad, tanto de sus trabajadores como de las personas que visitan estos lugares, corresponde a quienes están al frente de los establecimientos, y desde Protección Civil damos acompañamiento para que puedan cumplir con las medidas establecidas”, afirmó el funcionario.

Añadió que las capacitaciones se enfocan principalmente en las brigadas internas y que ha aumentado el número de personas que cuentan con preparación especializada y certificación DC-3, lo que fortalece la capacidad de respuesta ante una emergencia; Protección Civil continuará con inspecciones, asesoría y capacitación durante los meses restantes del año, con especial atención a los establecimientos que aún deben realizar adecuaciones, en concordancia con el cambio que transforma y que impulsa acciones preventivas para mayor seguridad de las familias.