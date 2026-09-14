Inician talleres de prevención contra el abuso escolar en San Luis Potosí

El programa impulsado por el Gobierno Municipal y el DIF llegará a 9 primarias y 5 preescolares durante el ciclo escolar 2026-2027.

Psicólogos y docentes brindarán herramientas para prevenir, detectar y atender oportunamente posibles casos de abuso sexual y maltrato infantil.

Con el impulso del alcalde Enrique Galindo Ceballos y el compromiso del DIF Municipal con el bienestar y la integridad de niñas, niños y adolescentes, inició oficialmente el programa de prevención del abuso sexual y maltrato infantil correspondiente al ciclo escolar 2026-2027, que llegará de manera directa a 9 primarias y 5 preescolares del Sistema Municipal de Educación.

Enmarcado en la jornada de la Secretaría de Educación Pública “Te escucho, te comprendo, te protejo”, el proyecto representa un esfuerzo coordinado entre la Dirección de Educación Municipal y el Centro Municipal de Salud Mental del DIF, mediante la participación de psicólogos especializados y docentes que desarrollan talleres, pláticas de concientización y actividades lúdicas, formativas y artísticas adaptadas a las diferentes edades.

Las acciones están dirigidas a estudiantes de preescolar y primaria, así como a madres, padres de familia, tutores, personal docente y directivo, con el objetivo de generar una reflexión crítica y colaborativa sobre los factores de riesgo y proporcionar herramientas concretas para la detección temprana, prevención y actuación oportuna ante posibles situaciones de abuso o maltrato.

En esta primera etapa, las jornadas ya se llevaron a cabo en los preescolares Salvador Nava Martínez, Francisco Gabilondo Soler y Juan Escutia, así como en las primarias Niños Héroes, Juan Sarabia y General Álvaro Obregón, donde se busca fortalecer una cultura de protección y cuidado de la niñez desde las comunidades escolares.