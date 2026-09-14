La ciudad fortalece su presencia en encuentros nacionales que promueven la gastronomía y las tradiciones mexicanas

San Luis Capital participa en la Primera Feria Nacional del Pan Dulce, encuentro realizado en la Ciudad de México que reúne a representantes y expositores para reconocer la tradición, el sabor y la riqueza de la panadería mexicana.

La participación de San Luis Capital permite generar vínculos con representantes del sector y fortalecer la presencia de la ciudad en espacios nacionales relacionados con la gastronomía, uno de los elementos que contribuyen a diversificar la oferta turística y mostrar la identidad de los destinos.

Desde el Gobierno de la Capital, la Dirección de Turismo Municipal mantiene la promoción de San Luis Capital como un destino que combina patrimonio, cultura, tradiciones y experiencias gastronómicas, además de generar acercamientos con actores del sector para ampliar las oportunidades de promoción turística.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos fortalece la presencia de San Luis Capital en encuentros nacionales y refrenda la política pública de impulsar un turismo rentable, sostenible e incluyente, con la identidad potosina como uno de sus principales atractivos.