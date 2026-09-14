Hechos atribuidos a policías detenidos carecen de lógica delictiva; hay pleno interés de SSPC Capitalina en su esclarecimiento

En entrevista, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, Comisario Juan Antonio Villa Gutiérrez, afirmó que la corporación colabora con la Fiscalía General del Estado y aporta los hechos que se consideran como falta de lógica en la sucesión, como haber reportado al mando central, además de llamadas y mensajes que permiten establecer que los oficiales acudieron al inmueble tras una solicitud de auxilio, uniformados y con conocimiento de sus superiores, por lo que se busca contribuir al esclarecimiento de los hechos.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, Comisario Juan Antonio Villa Gutiérrez, informó que la SSPC Capitalina mantiene plena colaboración con la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos registrados el pasado domingo, que derivaron en la detención de dos oficiales en activo y un cadete en formación, señalados por el probable delito de robo. En entrevista, Villa Gutiérrez señaló que la corporación ha aportado al mando central los reportes internos, llamadas y mensajes relacionados con la intervención de los elementos, información que permite establecer que los oficiales acudieron al inmueble tras una solicitud de auxilio, uniformados y con conocimiento de sus superiores. Estos elementos serán entregados a la autoridad investigadora para que sean considerados dentro de la indagatoria.

El Secretario subrayó que, bajo las circunstancias referidas en los propios registros de la corporación, los hechos atribuidos a los elementos carecen de una lógica delictiva evidente, particularmente al considerar que se encontraban uniformados, en servicio y habían reportado su presencia a sus superiores. No obstante, enfatizó que corresponde exclusivamente a la Fiscalía General del Estado establecer qué ocurrió y determinar las responsabilidades que, en su caso, correspondan.

En cumplimiento de las instrucciones del Presidente Municipal, la SSPC Capitalina estableció contacto con los habitantes del inmueble señalado y brindó la atención correspondiente. Asimismo, la Secretaría citó a la parte afectada para formalizar la denuncia ante la Unidad de Asuntos Internos, con el propósito de que se lleve a cabo también la investigación administrativa correspondiente.

Villa Gutiérrez afirmó que la SSPC Capitalina es la primera interesada en que los hechos se esclarezcan plenamente y que, con absoluta imparcialidad, se determine la verdad y cualquier responsabilidad. Reiteró que la institución aportará toda la información y documentación disponible, sin encubrir ninguna conducta indebida y respetando en todo momento la presunción de inocencia mientras el proceso se encuentra en curso.