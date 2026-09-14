Enrique Galindo encabeza acciones de rehabilitación en la comunidad de Rinconada

Atiende las peticiones de la comunidad y da instrucciones para rehabilitar el pozo de agua potable, además de rehabilitar la red de drenaje y mejorar el alumbrado, e hizo entrega de útiles escolares al alumnado de la Escuela Miguel Hidalgo.

En la jornada 686 del programa Capital al 100, el alcalde Enrique Galindo encabezó diversas acciones para beneficio de los habitantes de la comunidad rural Rinconada, entre las que destacan el inicio de los trabajos para la rehabilitación del pozo de agua potable y de la red de drenaje asi como el mejoramiento del alumbrado público, además de entregar mochilas y útiles escolares a los alumnos de la Escuela Miguel Hidalgo.

En esta jornada el personal de Servicios Municipales realizaron labores de mantenimiento en los espacios públicos, mientras que el jefe del Gobierno de la Capital y los directores de las diversas áreas del Ayuntamiento atendieron los planteamientos de los habitantes.

En este sentido, expusieron que una de sus principales preocupaciones es el abatimiento del nivel del pozo que abastece a la comunidad, por lo cual el alcalde dio instrucciones para que se hagan los estudios técnicos para perforar a mayor profundidad o bien relocalizar el pozo.

Asimismo, pidió que de inmediato se emprendan las labores para el desazolve de la red de drenaje, colapsada en algunos puntos por los desechos de las granjas y establos que hay en la zona.

En cuanto al alumbrado, Galindo Ceballos ordenó que se sustituyan las lámparas que se encuentran fuera de servicio o que operan de manera deficiente, además de instalar nuevos puntos de luz en donde sea necesario para dar mayor seguridad a las familias de Rinconada.