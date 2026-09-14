GOBIERNO DEL ESTADO DUPLICA SUS INGRESOS PROPIOS EN CINCO AÑOS

* Al corte de mayo de 2026, el Estado alcanzó 4 mil 141 millones de pesos de ingresos propios, 108 por ciento más que en 2021.

San Luis Potosí incrementó 108 por ciento sus ingresos propios en cinco años, al pasar de mil 992 millones de pesos en 2021 a 4 mil 141 millones al corte de mayo de 2026, resultado que amplía la capacidad financiera del Estado para atender las necesidades de las familias y respaldar infraestructura, programas sociales, educación, seguridad y movilidad.

La titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Ariana García Vidal, destacó que, por instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se ha mejorado la recaudación y el manejo de los recursos públicos sin comprometer la estabilidad financiera del Estado.

Por último se detalló que durante 2026 los ingresos estatales registran un crecimiento de nueve por ciento respecto al mismo periodo de 2025, reflejo de una administración con mayor capacidad para generar recursos y responder a las demandas de las cuatro regiones.