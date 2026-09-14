EL GOBERNADOR RICARDO GALLARDO PONE EN MARCHA REDMETRO RIVIERA HUASTECA: MÁS DE 100 KM DE TRANSPORTE GRATUITO

* Con 50 unidades eléctricas de inicio, modernas y seguras, la nueva ruta conectará Ciudad Valles con Tamazunchale y facilitará el traslado de miles de familias en 10 municipios.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, puso en marcha la RedMetro Riviera Huasteca, un nuevo sistema de transporte público 100 por ciento gratuito que conectará Ciudad Valles con Tamazunchale a lo largo de aproximadamente 100 kilómetros, facilitando el acceso de miles de personas a servicios de salud, educación, comercio, empleo y turismo.

El Mandatario Estatal informó que la ruta operará inicialmente con 50 unidades de propulsión eléctrica, modernas, seguras y sustentables, con un tiempo estimado de recorrido de dos horas con 35 minutos. El servicio tendrá cobertura en Ciudad Valles, Aquismón, Axtla de Terrazas, Coxcatlán, Huehuetlán, Matlapa, Tamazunchale, Tancanhuitz, Tanlajás y Xilitla.

La RedMetro Riviera Huasteca beneficiará directamente a estudiantes, trabajadores, comerciantes, productores, prestadores de servicios, visitantes y familias de comunidades urbanas y rurales, al ofrecer una alternativa gratuita para trasladarse entre municipios y reducir de manera importante el gasto destinado diariamente al transporte.

La ruta integrará puntos estratégicos como el Hospital General, la Universidad Intercultural, el Parque Acuático, Huichihuayán, Matlapa y Tamazunchale, lo que permitirá acercar a las comunidades a centros educativos, médicos, comerciales y laborales. Además, el uso de unidades eléctricas permitirá disminuir el impacto ambiental del transporte público en la región.

Ricardo Gallardo destacó que la nueva RedMetro permitirá una mayor integración de la Huasteca potosina, al conectar comunidades que durante años tuvieron opciones limitadas de movilidad y generar mejores condiciones para el desarrollo económico, turístico y social de una de las regiones más importantes de San Luis Potosí.