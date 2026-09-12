SOLEDAD FORTALECE LA PREVENCIÓN DEL MALTRATO Y ABUSO INFANTIL DESDE LAS ESCUELAS

– La Instancia Municipal de la Mujer impulsa acciones formativas para identificar y erradicar conductas de violencia contra niñas, niños y adolescentes.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Instancia de la Mujer, participó en la jornada nacional de concientización sobre el abuso sexual y el maltrato infantil, con la asistencia de alrededor de 60 madres y padres de familia; actividades que responden a la instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de consolidar un gobierno cercano, preventivo y comprometido con la protección integral de la niñez y adolescencia.

En la Secundaria Técnica 31, ubicada en Hogares Ferrocarrileros, se desarrollaron talleres y conferencias bajo el lema “Te escucho, te protejo, te entiendo”, promoviendo entre las familias la importancia de reconocer señales de riesgo y atender oportunamente cualquier indicio de violencia. La titular de la Instancia de la Mujer, Alicia Martínez Rodríguez subrayó que la prevención inicia con la capacidad de distinguir conductas que, aunque parezcan cotidianas, pueden vulnerar la integridad de niñas, niños y adolescentes.

La jornada continuará durante octubre con actividades dirigidas al alumnado y con la participación de docentes, quienes han solicitado acompañamiento institucional por su cercanía cotidiana con las y los estudiantes; la estrategia también contempla acercamientos comunitarios para que las familias conozcan las instancias municipales y estatales que brindan apoyo especializado.

Estas acciones se realizan en coordinación con el DIF Estatal y Municipal, y forman parte del trabajo preventivo que impulsa la administración municipal para construir entornos seguros, fortalecer la cultura de la denuncia y garantizar que cada niña, niño y adolescente crezca protegido y acompañado.