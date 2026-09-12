CON ORDEN Y RESPONSABILIDAD FINANCIERA, SOLEDAD AVANZA CON COMPROMISOS CUMPLIDOS: NAVARRO MUÑIZ

– El edil destacó el uso responsable y óptimo de las finanzas públicas, para seguir cumpliendo compromisos a las familias de todo el municipio.

– Adelantó que el próximo año, no habrá incrementos en la Ley de Ingresos, favoreciendo la economía familiar.

El Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz destacó que su segundo año de gobierno se ha caracterizado por entregar finanzas sanas a la ciudadanía, a través de mecanismos de optimización de recursos públicos que permiten seguir cumpliendo compromisos a la población de todo el municipio: nuevos Parques Urbanos, más pavimentaciones, más beneficiarios de programas sociales y servicios públicos eficientes que llegan a todos los hogares, mejorando y cambiando la realidad de las familias.

Adelantó que presentará el próximo 28 de septiembre, un Segundo Informe de Resultados donde la transformación y el cambio son protagonistas, demostrando que con esfuerzos compartidos con el Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, voluntad y participación ciudadana, todo es posible, y gracias también a que existe el cuidado y el uso responsable de las arcas municipales, para construir más escuelas, llevar agua a las viviendas, reparar fugas de la infraestructura hidráulica e invertir en seguridad pública y prevención.

Adelantó que su administración ha sido y seguirá siendo cuidadosa en el gasto público, además de garantizar a la ciudadanía todas las alternativas para proteger su economía, por lo que adelantó que de cara a la definición de la Ley de Ingresos para el año 2027, «no tenemos contemplado ningún impuesto, ningún incremento, eso es lo que podemos adelantarle a las familias de Soledad, que no habrá ninguna elevación en el cobro por trámites o servicios».

Navarro Muñiz confío en un año lleno de más infraestructura urbana de alto impacto para las y los soledenses, con base a la preservación de las finanzas municipales con estabilidad y responsabilidad, por lo que dijo que se espera el arranque de grandes obras hidráulicas como el colector pluvial en la Cabecera municipal: «vamos a seguir haciendo obras, cumpliendo compromisos pendientes, y el Colector de la cabecera Municipal, es algo que no hemos dejado ni hemos olvidado, estamos viendo temas presupuestales para realizarlo el próximo año».

Finalmente, envió un mensaje de buenas nuevas a las familias de Soledad de Graciano Sánchez, asegurandoles que el cambio seguirá presente en el tercer año de su gobierno, con más acciones que elevarán la calidad de vida de las familias que habitan y visitan el municipio, «se vienen obras que hace tiempo creíamos irreales, pero que con todo el progreso que hoy tenemos, ya es posible seguir con grandes proyectos para la gente.