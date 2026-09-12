ALCALDE NAVARRO MUÑIZ INVITA A CELEBRAR LA NOCHE MEXICANA CON LA PRESENTACIÓN ESPECIAL DE LA MAFIA 

– Llamado a vivir el Grito de Independencia en un ambiente familiar y lleno de identidad nacional, con la presentación musical de La Mafia y todo su repertorio.

El Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, convocó a todas las familias del municipio y de la zona metropolitana a participar en la celebración de la Noche Mexicana este 15 de septiembre, una de las festividades más representativas para fortalecer el orgullo y la unidad nacional; la invitación es a la Plaza principal, que será el punto de encuentro para conmemorar el 216 aniversario de la Independencia de México, en un ambiente seguro, familiar y lleno de tradición.

El Presidente municipal destacó que esta celebración busca reunir a la comunidad para compartir el significado histórico del Grito de Independencia y disfrutar de actividades que enaltecen nuestras raíces. Subrayó que el Gobierno Municipal trabaja para ofrecer un evento ordenado, cálido y con identidad, donde las familias puedan convivir y participar en una de las ceremonias más importantes del país.

A partir de las 19:00 horas, las y los asistentes podrán disfrutar de una verbena popular gratuita, con antojitos mexicanos y sabores tradicionales de Soledad, y como momento central del programa, el Alcalde anunció la presentación estelar del grupo La Mafia, agrupación tex‑mex y romántica que ofrecerá una velada musical con éxitos como “Me Estoy Enamorando”, “No Lo Haré” y “Un Millón de Rosas”, garantizando un cierre festivo y memorable.

Navarro Muñiz reiteró su invitación a toda la ciudadanía de Soledad y municipios vecinos a vivir esta gran fiesta mexicana, hacer de la Plaza principal el punto de encuentro y celebrar juntos un grito de unidad, orgullo y tradición nacional, como parte del cambio que se vive en todo el municipio en la promoción de la convivencia social, mediante actividades recreativas y para el desarrollo personal.