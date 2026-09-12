EL GOBERNADOR RICARDO GALLARDO TERMINA CON EL REZAGO DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN SLP

* Rumbo a su Quinto Informe, el Gobernador destaca la transformación de la movilidad, con nuevas rutas y proyectos que conectan a más familias de las cuatro regiones.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, continúa transformando la movilidad y dejando atrás décadas de rezago que mantuvieron a comunidades enteras con servicios de transporte limitados y pocas alternativas para trasladarse. Rumbo a su Quinto Informe de Resultados, el Mandatario Estatal destacó que hoy se recuperan, modernizan y amplían rutas para conectar a más localidades y acercar a las familias servicios, educación y oportunidades de empleo.

Como parte de estos resultados, la Ruta 63 del transporte público concesionado amplió su cobertura con nuevos ramales hacia Los Jiménez, Santa Teresa y San Agustín, además de atender Salitrillo, Ranchería de Guadalupe, Encarnación, Rincón, Clavellinas y Paso Bonito. Los recorridos atraviesan Mexquitic y llegan hasta la Alameda, en la capital potosina, facilitando el traslado de estudiantes, trabajadores y familias de Ahualulco y Mexquitic hacia la zona metropolitana.

Durante años, la herencia maldita dejó a estas comunidades con recorridos insuficientes y mayores dificultades para trasladarse. Hoy, el Gobierno del Cambio atiende ese rezago con alternativas accesibles y una mayor cobertura. Los nuevos ramales operan de lunes a viernes con una tarifa de 13.50 pesos, ofreciendo una opción de transporte para quienes diariamente necesitan trasladarse hacia sus centros de trabajo, escuelas y servicios.

Esta ampliación forma parte de una transformación de la movilidad que continuará con la próxima llegada de Mi RedMetro a Ahualulco y Mexquitic, con transporte público gratuito, moderno y eficiente. A cinco años de Gobierno, Ricardo Gallardo consolida una nueva red de movilidad que conecta comunidades que permanecieron olvidadas y extiende sus beneficios a más familias potosinas.