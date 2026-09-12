GOBIERNO DEL ESTADO AVANZA EN LA PROTECCIÓN DE LOS PEROLES EN RIOVERDE

* Acompaña al Ejido San Francisco en el proceso para preservar 17.7 hectáreas de uno de los principales patrimonios naturales de la región Media.

Por instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) trabaja junto con representantes del Ejido San Francisco, en Rioverde, e instituciones ambientales para avanzar en la conservación del Nacimiento Los Peroles y proteger su riqueza natural.

Tras años en los que espacios de enorme valor ambiental permanecieron sin la atención necesaria, el antes y el después se refleja hoy en una política que protege los recursos naturales y genera condiciones para que las futuras generaciones puedan disfrutar de ellos.

El área comprende 17.7 hectáreas donde se encuentran árboles milenarios de sabino, así como 22 tipos de peces endémicos y 14 especies de plantas endémicas, por lo que el Gobierno del Estado brinda acompañamiento técnico a las y los ejidatarios para garantizar la preservación de este patrimonio.

Durante la reunión se acordó continuar con el proceso para que el ejido ratifique su voluntad de registrar el paraje como Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC) ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).