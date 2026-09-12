EL GOBIERNO DEL ESTADO AVANZA EN LA PAVIMENTACIÓN DEL RÍO SANTIAGO

* Este fin de semana continuarán de manera intensiva los trabajos de colocación de concreto en esta obra de más de 9 kilómetros que mejorará la movilidad.

Desde el primer día de la administración del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el Gobierno del Estado mantiene un ritmo permanente de trabajo para atender el rezago en infraestructura y avanzar en obras que cambien la movilidad y la calidad de vida de las familias potosinas y bajo esta visión, los trabajos de pavimentación en el Río Santiago continúan sin pausa, con avances importantes que serán visibles durante este fin de semana.

El Mandatario Estatal destacó que “el tiempo apremia y por eso trabajamos todos los días, sin detenernos, para cumplirle a San Luis Potosí. El Río Santiago es una obra que va a transformar la movilidad y que quedará para siempre al servicio de las y los potosinos”.

Durante este fin de semana se intensificará la colocación de concreto en distintos frentes de trabajo como la colocación de pavimento y otros en el colector central, lo que permitirá alcanzar un avance significativo en la intervención de más de 9 kilómetros, estas acciones forman parte de una obra integral que permitirá contar con una superficie más segura, resistente y funcional para miles de automovilistas.

Ricardo Gallardo Cardona señaló que el Gobierno del Cambio mantiene obras activas en distintos puntos del Estado porque la instrucción es aprovechar cada día para avanzar y concluir proyectos que durante años fueron pospuestos. En el caso del Río Santiago, resaltó que se trata de una intervención de largo alcance, pensada para resolver de fondo las condiciones de esta importante vialidad.