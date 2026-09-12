Comando Norte de Estados Unidos aplaude esfuerzos de México contra drones de los cárteles

El Comando Norte de los Estados Unidos (USNORTHCOM) aplaudió este sábado 12 de septiembre de 2026 los esfuerzos que llevan a cabo las autoridades mexicanas contra los drones de los cárteles de la droga.

Al repostear en redes sociales un mensaje del embajador estadounidense Ron Johnson, el Comando Norte estadounidense señaló que dichos drones de los criminales “facilitan el contrabando de drogas y el tráfico de personas”.

“USNORTHCOM aplaude los esfuerzos de nuestros socios interinstitucionales y mexicanos en la adaptación y derrota de las operaciones de drones de los cárteles que facilitan el contrabando de drogas y el tráfico de personas”, señaló.

“Juntos estamos fortaleciendo la seguridad de nuestra frontera compartida”, se apuntó en el mensaje.

El embajador estadounidense Ronald Johnson detalló en su mensaje que “a medida que las organizaciones criminales se adaptan, nosotros nos mantenemos un paso por delante”.

Puntualizó que “la Operación High Eagle une a Estados Unidos y México para detectar y desactivar drones utilizados por criminales en apoyo al tráfico de drogas y de personas a lo largo de nuestra frontera compartida.

“A través de la tecnología, la innovación y operaciones coordinadas —cada país actuando dentro de su propio territorio— estamos enfrentando amenazas en evolución y haciendo nuestras comunidades más seguras”, afirmó.

El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, informó esta semana del despliegue de 800 militares y equipos capaces de inhibir drones en un radio de tres kilómetros, como parte de una operación coordinada con Estados Unidos en la frontera entre Tijuana y San Diego, California, donde las autoridades detectaron el uso de estos aparatos principalmente por traficantes de migrantes.

El titular de la Defensa Nacional explicó que la Operación ‘Águila Alta’ cubre una franja de cinco kilómetros tomando como centro la Mesa de Otay y 500 metros de profundidad a cada lado de la frontera.

“Estamos hablando de alrededor de 800 elementos que están patrullando”, detalló.

Con información de López-Dóriga Digital