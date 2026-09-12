Trump: Podemos tener una gran relación con México

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó este sábado 12 de septiembre de 2026 que su país puede tener una gran relación con México y Canadá.

Lo anterior fue detallado por el mandatario estadounidense durante una conferencia de prensa en Irlanda el sábado 12 de septiembre de 2026, donde fue cuestionado por periodistas sobre el futuro del T-MEC.

“Podemos tener una gran relación con México. En realidad tenemos una relación buena con Canadá, pero Estados Unidos ha sido estafado durante 50 años por Canadá. Ya sabes, ellos necesitan nuestro producto y nosotros necesitamos el de ellos. Prácticamente hacen todo su negocio con nosotros, y nosotros hacemos muy poco con ellos”, dijo.

“se han aprovechado de nuestros agricultores. Si Canadá quiere hacer un trato, muy mal. Al igual que Irán quiere hacer un trato, muy mal. Ya sabes, simplemente no creo que estén listos, Pero Canadá quiere hacer un trato”, puntualizó.