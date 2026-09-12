Trump: Podemos tener una gran relación con México

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue cuestionado en una gira por Irlanda sobre el futuro del T-MEC
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó este sábado 12 de septiembre de 2026 que su país puede tener una gran relación con México y Canadá.
Lo anterior fue detallado por el mandatario estadounidense durante una conferencia de prensa en Irlanda el sábado 12 de septiembre de 2026, donde fue cuestionado por periodistas sobre el futuro del T-MEC.
“Podemos tener una gran relación con México. En realidad tenemos una relación buena con Canadá, pero Estados Unidos ha sido estafado durante 50 años por Canadá. Ya sabes, ellos necesitan nuestro producto y nosotros necesitamos el de ellos. Prácticamente hacen todo su negocio con nosotros, y nosotros hacemos muy poco con ellos”, dijo.
“se han aprovechado de nuestros agricultores. Si Canadá quiere hacer un trato, muy mal. Al igual que Irán quiere hacer un trato, muy mal. Ya sabes, simplemente no creo que estén listos, Pero Canadá quiere hacer un trato”, puntualizó.
Trump en Dublín que le gustaría ver la reunificación de Irlanda y aseguró que es algo que “ocurrirá tarde o temprano”.
En declaraciones a los periodistas al término de una reunión bilateral con el ‘taoiseach’ (primer ministro irlandés) Micheál Martin, el jefe de la Casa Blanca, dijo: “Me encantaría ver (a Irlanda) unificada. Creo que sería un gran logro para todos si eso sucediera. Tarde o temprano sucederá”.
El mandatario estadounidense añadió, señalando a Martin: “Aquí tienen al hombre adecuado para poner en marcha” ese eventual proceso de reunificación, aunque agregó que el Reino Unido también “tendrá algo que decir al respecto”.
“Creo que sería algo estupendo. Quiero decir, ¿cómo puede ser malo?”, apuntó Trump, que continuó diciendo que los irlandeses son “gente estupenda” y que tiene amigos “en ambos bandos”.
Con información de López-Dóriga Digital y EFE