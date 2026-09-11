SOLEDAD CELEBRARÁ EL DÍA NACIONAL DE LA LUCHA LIBRE CON UNA GRAN FUNCIÓN GRATUITA EN LA PLAZA PRINCIPAL

– Un mano a mano estelar entre Charly Manson y Electroshock encabezará la cartelera este domingo 20 de septiembre en punto de las 7 de la tarde

En el marco de la celebración del Día Nacional de la Lucha Libre y el Luchador Profesional, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Coordinación de Deporte Municipal, invita a la ciudadanía a disfrutar de una gran función gratuita este domingo 20 de septiembre a las 7 de la tarde en la Plaza Principal.

De acuerdo a Hugo Esquivel Montoya, titular de esta Coordinación, bajo la visión de trabajo del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, se traen estos grandes espectáculos de alta calidad a los espacios públicos para que el deporte, la sana convivencia y el sano entretenimiento estén al alcance de todas y todos, sin distinción, reafirmando que la transformación de Soledad se construye escuchando y atendiendo a la gente.

Expresó que respaldar estas disciplinas es clave para fortalecer el tejido social y generar momentos inolvidables en familia, por ello, con este impulso, la explanada del Jardín Hidalgo se llenará de adrenalina con una cartelera de primer nivel, teniendo en la Lucha Estelar el vibrante encuentro de mano a mano entre Charly Manson y Electroshock, acompañados por el duelo entre King Pegasso y Geruz contra Ursus y El Guardia.

La jornada deportiva contará además con una emocionante Lucha Semifinal en la que Los Inferno Rockers (Devil Rocker, Soul Rocker y Machine Rocker) medirán fuerzas contra Los Exóticos (Sexy Salazar, Ángel Exotic y Niña Montaña). En la Lucha Aérea chocarán los talentos de Taranis, Galaxy Boy y El Español en contra de la agrupación Primos Crew, integrada por Rey Águila, Choche Jr. y Gavilán Jr.

El arranque de las acciones estará a cargo de la Primera Lucha entre Leopardo y Black Slayer ante Sombra del Misterio y Príncipe del Futuro Jr. Toda la actividad en el ring estará bajo la supervisión de los referees Capibara y El Profe, con la conducción estelar del anunciador Faus «La Voz Ruda».

Con esta gran fiesta popular, el Gobierno Municipal encabezado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz demuestra con hechos su compromiso de ser un gobierno de territorio, cercano a las familias y promotor constante de las tradiciones populares de Soledad.