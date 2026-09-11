EL PODER EJECUTIVO Y EL PODER LEGISLATIVO UNIDOS PARA ALCANZAR UN MEJOR SAN LUIS POTOSÍ

• El Gobierno del Cambio refrendó el respeto a la autonomía del Poder Legislativo e hizo un llamado a privilegiar el diálogo, la coordinación y la construcción de acuerdos.

Con la representación del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez acudió al Congreso del Estado para el Segundo Informe de Actividades en donde destacó que uno de los más altos compromisos del Poder Ejecutivo es mantener la coordinación interinstitucional con el Poder Legislativo y atender a una responsabilidad común: velar por el bienestar y el desarrollo de las y los potosinos.

Dijo que desde el liderazgo del Mandatario potosino esta administración construye, con acuerdos y diálogo, la transformación de San Luis Potosí con iniciativas impulsadas y nuevas leyes aprobadas que se traducen en mejores condiciones de vida para nuestra gente “de las 13 iniciativas que el Ejecutivo presentó ante esta Soberanía en el último año, 11 fueron aprobadas y hoy son ley vigente y una realidad concreta en la vida de nuestra gente”.

Recordó que entre esas reformas destacan la que garantiza una remuneración digna para las y los policías municipales, la designación de inmuebles del gobierno estatal al IMSS Bienestar para acercar la salud a quienes más la necesitan y otra crear el sello “Hecho en San Luis Potosí” para fortalecer a productores y empresas locales.

Torres Sánchez expresó a nombre del Gobernador el reconocimiento a las y los 27 diputados de la LXIV Legislatura porque “con unión, unidad y colaboración institucional, pero sobre todo sin partido ni color trabajamos juntos con un solo destinatario: las familias potosinas”.