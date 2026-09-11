GOBIERNO DEL ESTADO DISTRIBUYÓ MÁS DE 27.5 MILLONES DE LITROS DE AGUA A FAMILIAS POTOSINAS

* La CEA realizó mil 377 viajes con 40 pipas para atender diariamente a un promedio de 900 familias de la zona metropolitana en el mes de agosto.

Ante las deficiencias en el suministro de agua potable que enfrentan colonias de la zona metropolitana por parte del Interapas, la Comisión Estatal del Agua (CEA) distribuyó durante agosto 27 millones 540 mil litros mediante un operativo directo de apoyo a las familias.

Por instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la CEA mantiene el servicio mediante pipas en los sectores con mayores necesidades. El titular del organismo, Pascual Martínez Sánchez, supervisó las acciones para garantizar que el agua llegue oportunamente a los hogares.

Durante agosto se dispuso de 40 camiones cisterna con capacidad de 20 mil litros cada uno, que realizaron en conjunto mil 377 viajes a distintos puntos de la zona metropolitana.

Este esquema atiende diariamente a un promedio de 900 familias y forma parte de una política estatal que responde directamente ante las carencias que durante años afectaron a las colonias, mientras avanzan soluciones de fondo para mejorar el abasto de agua.