Gobierno de la Capital con acciones permanentes a través de Bienestar Animal Municipal

Resaltan vacunaciones, esterilizaciones y desparasitaciones sin costo alguno en distintas zonas de San Luis Capital

También cada semana se realizan eventos de adopción para que perros y gatos sean recibidos en nuevas familias

El Centro Integral para el Bienestar Animal – CIBA-, del Gobierno Capitalino dio a conocer las actividades que se mantendrán lo que resta de septiembre, a fin de que la población potosina aproveche las acciones con las que se busca proteger a perros y gatos.

De ahí que además de seguir con jornadas y programas de salud animal en varias comunidades y colonias, se tienen programadas adopciones para fomentar la tenencia responsable entre distintos sectores sociales.

En cuanto a la vacunación, esterilización y desparasitación gratuita, el 14 y 15 de septiembre estarán en Milpillas, de 9:30 am a 2:00 pm en la primara “Niños Héroes”, y los días 21 y 22 de septiembre en Peñasco en el mismo horario, en la primaria “Francisco I. Madero”, ambas en colaboración con la empresa Red Ambiental; el 23 estarán en el fraccionamiento Valle Verde; el 28 y 29 en Mesa de Conejos, y el 30 de septiembre en el fraccionamiento Esmeralda, estas últimas fechas el horario será de 9:00 am a 2:00 pm.

Asimismo, cada semana, se realizarán actividades fijas de adopción: todos los viernes con Danzón por la Adopción, en Plaza de Armas de 5 a 7 pm; y todos los domingos la Caminata por la Adopción, en la recreovía de Carranza, de 10 am a 2 pm.

Asimismo, el Centro Integral para el Bienestar Animal recordó a la población que sus instalaciones se ubican en la calle Gorrión 75, en la colonia Las Julias, y el teléfono es el 4448-240071, igualmente, se puede conocer el amplio programa y las ubicaciones exactas donde se ubicará el módulo en el siguiente sitio: https://www.facebook.com/BienestarAnimalSLP