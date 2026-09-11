Reconocimiento a la carrera y mérito policial: Enrique Galindo convoca a la promoción de grados

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó la presentación del Concurso de Ascensos y Promoción de Grados Policiales 2026, que contempla 216 plazas y evaluaciones basadas en preparación, conocimientos, aptitudes y desempeño; la estrategia fortalece el desarrollo profesional de la corporación, reconoce la trayectoria de sus integrantes y forma parte de una política pública para consolidar una Policía Municipal más profesional, con mejores condiciones para servir y proteger a las familias potosinas.

Como parte de la estrategia de profesionalización y dignificación de la Policía de la Capital, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó la presentación del Concurso de Ascensos y Promoción de Grados Policiales 2026, que contempla 216 plazas para acceder al grado jerárquico inmediato superior. El Presidente Municipal destacó que el crecimiento profesional de quienes integran la corporación debe ser una aspiración permanente y subrayó que este proceso representa una oportunidad para reconocer la preparación, trayectoria y desempeño de las y los policías.

Ante oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Alcalde Enrique Galindo Ceballos afirmó que el ascenso de uno de cada cuatro elementos de la corporación representa un paso relevante para fortalecer las condiciones profesionales de quienes tienen la responsabilidad de servir y proteger a las familias potosinas. Destacó que esta estrategia atiende aspectos fundamentales para el desarrollo policial, como sueldo, vivienda y grados obtenidos, y refrendó que el proceso se realizará con máxima transparencia.

Enrique Galindo instruyó la máxima apertura y difusión de la convocatoria para garantizar que sean las y los mejores perfiles quienes alcancen los ascensos, mediante un procedimiento sin margen para la duda y apegado a las reglas establecidas. Señaló que el concurso contará con el seguimiento de la Contraloría Interna, una universidad externa y la sociedad civil, y afirmó que será el primer supervisor de cada etapa, con el propósito de que este proceso marque un referente en la profesionalización y dignificación de la Policía Municipal.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Juan Antonio Villa Gutiérrez, señaló que un ascenso significa mucho más que alcanzar una nueva posición jerárquica: representa dignificar la labor policial, asumir mayores responsabilidades, fortalecer el liderazgo y abrir oportunidades de crecimiento profesional. Explicó que las promociones se definirán mediante evaluaciones de preparación, conocimientos, aptitudes y desempeño, con lo que se fortalece el Servicio Profesional de Carrera Policial y se dejan atrás criterios discrecionales; asimismo, presentó la Guía Estratégica y Operativa y el Cronograma Operativo del concurso 2026.

El Regidor Presidente de la Comisión de Policía Preventiva, Movilidad, Seguridad Vial y Transporte, Jorge Alberto Zavala López, destacó que esta convocatoria impulsa una Policía Municipal más profesional al reconocer el esfuerzo y generar oportunidades reales de desarrollo para quienes integran sus filas. Por su parte, el Rector de la Universidad del Valle de México Campus San Luis, Jorge Eduardo López Leyva, resaltó la coordinación con las autoridades y la vinculación institucional para fortalecer el proceso y ampliar su impacto social.