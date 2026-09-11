Invita Ayuntamiento Capitalino este sábado 12, al evento «SUPREMACÍA XXIV – San Luis Potosí»

El objetivo es que las juventudes disfruten, pero también demuestren talento, música y freestyle

La sede será la Plazoleta del Carmen y las actividades comenzarán a partir de las 4 y media de la tarde

Este sábado 12 de septiembre, el Gobierno Capitalino llevará a cabo el «SUPREMACÍA XXIV – San Luis Potosí», un evento que reúne talento, música y freestyle, principalmente para el disfrute, pero también para la expresión de las y los jóvenes.

Por ello, desde la Dirección de Atención a las Juventudes se impulsan espacios para que estos sectores de la población potosina desarrollen y demuestren su talento al participar en actividades artísticas, culturales, deportivas y urbanas.

El programa será en la Plazoleta del Carmen, a partir de las 4:30 de la tarde, en el que se espera el involucramiento de las juventudes potosinas para disfrutar, pero igualmente, para descubrir sus talentos.

Igualmente, se hace la invitación a la población en general para que se acerquen a este sector del Centro Histórico para apoyar a las y los jóvenes que participarán y de esta manera, mostrarles el apoyo que merecen.

Finalmente, se recordó que desde la Dirección de Atención a las Juventudes se seguirá con la generación de eventos en los que las potosinas y potosinos jóvenes expongan su talento, voz y aportaciones también en el deporte.