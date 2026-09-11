Gobierno de la Capital mejora accesibilidad peatonal en Carranza y Reforma

La Dirección de Obras Públicas repara rejillas, rampas y elementos podotáctiles para ofrecer desplazamientos más seguros a las personas con discapacidad.

Por instrucciones del alcalde Enrique Galindo Ceballos, se realizan trabajos de herrería, adecuación de rampas y colocación de loseta para personas con discapacidad visual.

El Gobierno de la Capital, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, realiza trabajos de rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura peatonal en la esquina de la avenida Venustiano Carranza y la calle Reforma, con el propósito de brindar condiciones más seguras y accesibles para quienes transitan diariamente por este importante cruce de la ciudad.

A través de la Dirección de Obras Públicas, la intervención comenzó con la reparación y reforzamiento mediante trabajos de herrería de una rejilla ubicada en este punto. Estas labores permiten recuperar su funcionalidad y disminuir riesgos para peatones, ciclistas y automovilistas, además de contribuir al adecuado mantenimiento de la infraestructura urbana.

Como parte de la intervención, también se lleva a cabo el corte de cantera para colocar loseta podotáctil, diseñada para orientar el desplazamiento de personas con discapacidad visual. De manera complementaria, se trabaja en la reparación de una rampa existente, así como en el corte y elaboración de otra rampa, para facilitar el tránsito de personas con discapacidad, adultas mayores y quienes utilizan carriolas o algún apoyo de movilidad.

Finalmente, las cuadrillas municipales realizan el retiro y la limpieza de escombros generados durante las obras, a fin de mantener el área ordenada y liberar de manera segura el paso peatonal. Con estas acciones, el Ayuntamiento de San Luis Potosí reafirma el compromiso del alcalde Enrique Galindo de construir una Capital más amable, incluyente y accesible para todas y todos, mediante obras con garantía que responden a las necesidades cotidianas de la población.