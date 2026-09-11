» El Tehuano» nostalgia, aventura, identidad, en el libro ‘Nostos’ de Juan Guillen.

Toño Martínez

Leer un libro, se ha dicho, es abrir un portal a mundos extraordinarios y enigmáticos del conocimiento humano que nos arrancan de nuestra realidad y, a través de personajes con los que nos podemos identificar corremos aventuras, nos topamos con talentos ocultos de nuestro ser y reencontremos, aprendemos a revalorar familia, cualidades y sentido a la vida.

Eso es precisamente lo que encontramos en «Nostos», el libro del escritor y poeta vallense Juan Guillén que fue presentado la noche del jueves 10 en la sala del museo Tamuantzán de Ciudad Valles generando interesante participación de los asistentes.

Su trazabilidad sobre la vida de un personaje sin serlo, que abandona su tierra zapoteca para explorar y vivir vivencias como la marginación hacia los indígenas no solo en México sino en otras latitudes del Mundo, hasta topar con un lugar totalmente opuesto a sencillez de su hábitat el campo, los cultivos, las costumbres, cosmovisión de una policromía de culturas que conviven en un mismo territorio, y el esfuerzo para integrarse para sobrevivir desempeñando oficios diversos y con habilidad.

El Tehuano fue migrante y en el libro, Juan Guillen aborda el fenómeno del éxodo de miles o tal vez millones de personas no solo en México, Centro y Latinoamérica sino en Europa, África, Oriente y El Caribe buscando la forma de sobrevivir. El Tehuano conocía y asimilaba. Pero los sentimientos por su familia, terruño, su mundo hicieron que la nostalgia lograron que sin fama, gloria ni premios regresara.

En el contexto de «Nostos» parecen flotar las letras de la canción de Alberto Cortez «No soy de aquí ni soy de allá/ no tengo edad ni porvenir/ y ser feliz es mi color, de identidad…»

La presentación del programa estuvo a cargo de la promotora cultural profesora Patricia Lobaton Palacios, la descripción de la obra corrió a cargo del escritor y poeta Juan José Valdespino y comentarios por Elvira del Campo directora de Parques y Jardines de Tampico, y del ingeniero Sergio Peña. Excelente anfitrión fue el Director del Centro Cultural de la Huasteca Potosina Lic. Juan Luis Flores Almazán.