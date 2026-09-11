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Rojo Acontecer

GCE ASEGURA A DOS PERSONAS EN OPERATIVOS

By Redacción
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viernes, septiembre 11, 2026

GUARDIA CIVIL ESTATAL IMPLEMENTA DISPOSITIVOS PREVENTIVOS Y DE SEGURIDAD EN LAS CUATRO REGIONES
•⁠ ⁠Durante la intervención fueron aseguradas dosis de “cristal” a dos personas como resultado de operativos.

Como resultado de las acciones de seguridad y vigilancia implementadas en las cuatro regiones, agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvieron a dos hombres, señalados como presuntos vendedores de estupefacientes, en el municipio de Cerritos.
Los detenidos fueron identificados como Johnny “N” de 43 años y Alexandro “N” de 31 años de edad, a quienes se les aseguraron dosis de una sustancia con características propias de la droga conocida como “cristal”.
Los presuntos responsables y la sustancia asegurada quedaron a disposición de la autoridad competente, para las investigaciones y el deslinde de responsabilidades.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, refrenda su compromiso de fortalecer las acciones operativas para prevenir y combatir la distribución de estupefacientes, en favor de la seguridad y tranquilidad de las familias potosinas.

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