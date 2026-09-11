PARQUES TANGAMANGA CONMEMORAN SUS ANIVERSARIOS CON AMPLIA AGENDA DE ACTIVIDADES DURANTE SEPTIEMBRE

* En el marco del 43 aniversario del Parque Tangamanga I y 41 aniversario del Parque Tangamanga II se realizarán actividades deportivas, recreativas y culturales para las familias potosinas

Por instrucciones del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, los Parques Tangamanga continúan fortaleciendo su vocación como espacios para el deporte, la recreación y la convivencia familiar, como parte de la transformación que han vivido durante la actual administración. El titular del Centro Estatal de Cultura y Recreación Tangamanga (CECURT) informó que, en el marco del 43 aniversario del Parque Tangamanga I y 41 aniversario del Parque Tangamanga II, se desarrollará una amplia agenda de actividades durante septiembre. En Tangamanga I, el sábado 12 habrá clase de yoga a las 9:00 horas, organizada por la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado y una clase de danza africana a las 12:00 horas, ambas en el Ecomuseo; el domingo 13 se realizará un torneo de tenis en el Centro Tenístico Tangamanga, bajo modalidad round robin, a un set de ocho juegos sin ventaja. La programación continuará en Tangamanga I con el Torneo Nacional de Tocho Bandera San Luis Bowl 2026, del 18 al 20 de septiembre, y Hybrid Motion: Tres Boxes, Una Experiencia, el 19 de septiembre.

En el Parque Tangamanga II, el domingo 13 de septiembre, a partir de las 11:30 horas, se realizará “Aceleración Total” en el Autódromo San Luis 400, con arrancones de un cuarto de milla, track day, exhibición y rodada Nfierrada. Posteriormente, el 23 de septiembre se llevará a cabo el Seminario Multidisciplinario de Artes Marciales y Deporte de Contacto en el Auditorio de la Renovación Moral; el 24 de septiembre tendrá lugar la tradicional Juevera en el Autódromo San Luis 400, y el 26 de septiembre, a las 9:00 horas, nuevamente en el Auditorio de la Renovación Moral, se realizará el seminario multidisciplinario de artes marciales.

El titular de CECURT destacó que esta agenda refleja el antes y el ahora de los Parques Tangamanga, de espacios que anteriormente permanecían con áreas desaprovechadas y menor actividad, a parques que actualmente reciben y generan una mayor diversidad de encuentros deportivos, culturales y recreativos. Con el impulso del Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, los parques continúan recuperando su vocación como espacios públicos dignos, activos y accesibles para las familias potosinas, celebrando sus aniversarios con actividades para distintos sectores de la sociedad.