SAN LUIS POTOSÍ ALCANZA SU MEJOR PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN 14 AÑOS

• La estrategia del Gobernador Ricardo Gallardo se refleja en familias que recuperan la confianza para caminar, convivir y disfrutar de sus calles, espacios públicos, carreteras y eventos con plena tranquilidad.

San Luis Potosí vive un cambio que se siente en la vida cotidiana de las familias, y lo refleja la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 del INEGI donde confirma una mejora histórica con el nivel más bajo de percepción de inseguridad de los últimos 14 años, resultado de la estrategia impulsada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona que combina atención a las causas, presencia policial, capacitación, equipamiento y tecnología.

Hoy, más potosinas y potosinos recuperan confianza para salir, convivir y disfrutar de sus espacios con una percepción de inseguridad que se ubicó en 64.5 por ciento, mientras que en colonias y localidades bajó 32.6 por ciento, además de que la preocupación ciudadana por la inseguridad bajó de 64.1 a 57.9 por ciento.

El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona destacó que detrás de estos resultados existe una política de seguridad que no se limita al combate directo al delito, sino que atiende las causas, mediante programas sociales, infraestructura y obras públicas, desarrollo económico, generación de empleo, educación, recuperación de espacios públicos, fortalecimiento de las comunidades y una mayor cercanía con las familias potosinas.

Esta estrategia también ha significado instituciones de seguridad más sólidas, con más de mil 130 nuevos elementos para la Guardia Civil Estatal, apoyo a las corporaciones municipales, mejores condiciones laborales, nuevas patrullas, armamento, vigilancia aérea y tecnología, sumado al trabajo de prevención, con talleres, cursos, visitas a las comunidades y comités vecinales que mantienen una comunicación directa con las autoridades.

El cambio también se siente, pues las familias asisten con tranquilidad a parques y plazas, recorren las carreteras para visitar parajes turísticos, acuden a las ferias de sus municipios y participan en eventos deportivos y culturales, la reciente FENAPO, que reunió a millones de visitantes y concluyó con saldo blanco, es muestra de una nueva realidad en la que los grandes eventos pueden desarrollarse con orden, prevención y coordinación entre las corporaciones.

A cinco años del Gobierno del Cambio la percepción ciudadana registra niveles históricos de mejoría y el objetivo es mantener esta ruta con policías más preparadas y cercanas, respaldo permanente a los municipios y una estrategia que permita a las familias vivir, trabajar, viajar y disfrutar de San Luis Potosí con mayor tranquilidad.