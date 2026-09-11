APOYO ECONÓMICO A ADULTOS MAYORES GARANTIZA EL BIENESTAR DE LOS HOGARES EN SOLEDAD

– Beneficiarias de la colonia San Francisco compartieron cómo el recurso bimestral entregado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz ayuda a cubrir gastos básicos e impulsar pequeños emprendimientos.

La entrega puntual del apoyo económico bimestral por parte del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz se ha convertido en un alivio indispensable para la economía de las y los adultos mayores de Soledad de Graciano Sánchez, ya que para este sector prioritario el recurso representa un respaldo directo para hacer frente a sus gastos diarios y garantizar una mejor calidad de vida.

Para María Guadalupe Martínez Martínez, los 3 mil pesos que recibe cada dos meses por parte del Ayuntamiento tienen un destino productivo, ya que lo invierte en su pequeño negocio de venta de gorditas en la colonia San Francisco. A sus 63 años, convirtió este estímulo en una oportunidad para seguir trabajando e incrementar sus ingresos. “Yo lo invierto ahí y con eso me apoyo; así le doy vueltecitas al dinero y me da más, le doy muchas gracias al Alcalde por este apoyo, me ha ayudado bastante en lo personal”, expresó.

Por su parte, Nicolasa Salazar López, beneficiaria desde hace menos de un año, destacó que contar con este ingreso de manera oportuna le permite solventar servicios de primera necesidad. “Me ayuda bastante para el gas, para la luz, para el agua y para comer, por eso estoy muy agradecida con la ayuda que nos da el Alcalde, llega de forma puntual y nos da una tranquilidad que antes no esperábamos”, señaló.

En una situación similar, Estefana Salas Rodríguez encontró en este programa una base fundamental para solventar su hogar de forma independiente. “Estoy sola y de ahí sale para pagar el agua, la comida y para todo, bendito sea Dios, sí es un alivio”, compartió, reiterando su agradecimiento al Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz por mantener y priorizar estas entregas.

Esta entrega bimestral arrancó en la colonia San Francisco y continuará en las distintas colonias y comunidades de Soledad. Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso de ser un Gobierno cercano y sensible, con la proyección de ampliar la cobertura de estos programas para llegar a más familias y consolidar la transformación del municipio.