JUAN MANUEL NAVARRO CONCRETA TRANSFORMACIÓN INTEGRAL DE CALLE CARLOS DÍEZ GUTIÉRREZ

• El Alcalde entregó la segunda etapa de esta vialidad en la Cabecera Municipal; entre ambas fases se renovaron más de 3 mil metros cuadrados de superficie vial para mejorar la movilidad y calidad de vida de las familias.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, entregó la rehabilitación integral de la calle Carlos Díez Gutiérrez, donde el Ayuntamiento destinó 11 millones de pesos para transformar más de 3 mil metros cuadrados de vialidad en dos etapas, con beneficio directo e indirecto para más de 3 mil habitantes de la Cabecera Municipal; la intervención permitió renovar completamente esta importante vialidad con concreto hidráulico, infraestructura hidráulica y sanitaria, banquetas, guarniciones, alumbrado público y señalética, como parte del cambio que transforma a Soledad y mejora las condiciones de movilidad y seguridad para las familias.

La primera etapa, correspondiente al tramo de Guadalupe Victoria a Narciso Mendoza, representó una inversión de 4.7 millones de pesos, con una superficie de 1,280 metros cuadrados intervenidos; los trabajos incluyeron la demolición del pavimento, banquetas y guarniciones existentes, sustitución de líneas de agua potable y drenaje sanitario, tomas de agua y descargas domiciliarias, terracerías, construcción de nuevas banquetas y guarniciones, colocación de concreto hidráulico, pintura, señalética vertical y alumbrado público.

Con la segunda etapa, se dio continuidad a la transformación de la vialidad en el tramo de Narciso Mendoza a Lerdo de Tejada, con una inversión de 6.2 millones de pesos y una superficie de 1,950 metros cuadrados; la obra fue recibida con gran alegría por las familias, que hoy ven renovada su calle y expresaron el orgullo de vivir en la Cabecera Municipal, pues la intervención renovó la infraestructura subterránea y la superficie de rodamiento, para ofrecer una vialidad más segura, funcional y digna.

El Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz destacó que estas obras responden a las necesidades que plantean directamente las familias y refrendan la visión de un Gobierno cercano, que escucha y atiende. “Estamos haciendo obras que realmente le sirven a la gente, aquí primero atendimos lo que estaba debajo de la calle, renovamos agua y drenaje, y después transformamos toda la vialidad ese es el cambio que impulsa nuestro Gobierno: regresar a las colonias y a la Cabecera con resultados concretos para las familias”, señaló.

Con la conclusión de ambas etapas, Carlos Díez Gutiérrez cuenta ahora con infraestructura renovada de principio a fin, fortaleciendo la movilidad, la imagen urbana y las condiciones de seguridad de este sector de la Cabecera Municipal, que convierte las necesidades de las familias en obras que generan bienestar.