Pemex trabaja en contener derrame de petróleo cerca de Campeche

El Observatorio Permanente del Golfo de México informó sobre un derrame de petróleo detectado en instalaciones de Pemex, al norte de Ciudad del Carmen, Campeche, cuya mancha se desplaza hacia el oeste y, de acuerdo con los pronósticos, tiene pocas probabilidades de alcanzar la costa en los próximos días.

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El incidente fue reportado durante la mañana del 10 de septiembre, por lo que se activó un esquema de observación continua para dar seguimiento a la evolución de la mancha y realizar pronósticos sobre su desplazamiento.

A las 6:45 h, la Secretaría de Marina (Semar) activó el “Plan Local de Contingencias” del Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME) de Ciudad del Carmen, con el objetivo de apoyar a Pemex en las labores de contención y recuperación del hidrocarburo.

Para atender la emergencia fueron desplegados la Patrulla Oceánica ARM “Guanajuato”, cuatro embarcaciones, dos aeronaves y 255 elementos navales.

Personal de Pemex identificó que la fuga se originó en un ducto y trabaja en su contención. Mientras tanto, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) realizará un sobrevuelo para documentar las acciones de contención, limpieza y reparación.

El Observatorio detalló que se han emitido cuatro reportes de observaciones satelitales mediante imágenes de radar de apertura sintética y multiespectrales para monitorear el comportamiento de la mancha.

Además, científicos del organismo analizaron tres modelos de pronóstico de deriva, los cuales coinciden en un desplazamiento neto hacia el oeste durante los próximos cinco días.

“De acuerdo con las simulaciones realizadas, es muy poco probable que alcance la costa o alguna área sensible en este periodo”.

No obstante, el Observatorio advirtió que los pronósticos continuarán actualizándose, debido a que durante los próximos 10 días la trayectoria de la mancha podría modificarse por la posible entrada de un frente frío.

Con información de López-Dóriga Digital.