UNA CONVERSACIÓN A TIEMPO PUEDE HACER LA DIFERENCIA; SOLEDAD REFUERZA ACCIONES PARA PREVENIR EL SUICIDIO

• En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el DIF Soledad acercará orientación, espacios de escucha y herramientas para identificar señales de alerta.

Hablar, escuchar y acompañar puede salvar una vida; con esta premisa, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Soledad de Graciano Sánchez prepara una jornada de actividades para este 9 y 10 de septiembre, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con pláticas dirigidas a familias y usuarios de sus centros comunitarios, por encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien ha marcado como prioridad mantener un gobierno cercano que escuche y atienda.

Las actividades comenzaron este miércoles con la charla “Escuchar para prevenir: una mirada desde el trabajo social ante el suicidio”, en el Centro Comunitario Rivas Guillén, y otra plática de prevención del suicidio en el CAF San Luis 1; el jueves 10, las acciones continuarán con “Prevención de la Salud Mental”, a las 10:00 horas en UBR 2, dentro de Escuela para Padres, además de una charla sobre prevención del suicidio en el Centro Comunitario 21 de Marzo.

La ayuda también está disponible más allá de esta jornada; el DIF Municipal cuenta con atención psicológica permanente en siete de sus espacios, entre ellos UBR 1 y 2, los centros comunitarios Santo Tomás, Praderas del Maurel, Rivas Guillén Sur y Primera de Mayo, así como las instalaciones del DIF Municipal, con diferentes días y horarios para que acercarse a pedir orientación sea más sencillo y accesible para las familias.

El 10 de septiembre el área de Bienestar familiar del DIF, dedicará un espacio para hablar desde lo personal, como el “Muro de la Escucha” que permitirá dejar mensajes de motivación, palabras de apoyo o expresar cómo se sienten las y los usuarios; además acercará información sobre prevención mediante tarjetas, acompañadas de videos y cortometrajes alusivos al tema.

La intención es clara, que nadie sienta que tiene que atravesar un momento difícil en soledad y que pedir ayuda encuentre siempre una respuesta cercana; así, el cambio que transforma también se refleja en un gobierno que escucha, acompaña y acerca servicios de bienestar a las personas que más los necesitan.