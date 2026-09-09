GOBIERNO ESTATAL AVANZA EN PLATAFORMA ABIERTA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL

* El SIGGA permitirá consultar información ambiental y territorial mediante mapas dinámicos, accesibles para ciudadanía, municipios, academia y sectores productivos.

La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) avanza en el Sistema de Información Geográfica para la Gestión Ambiental (SIGGA), una plataforma de Gobierno Abierto que permitirá consultar y analizar información ambiental y territorial de manera sencilla y sin requerir software especializado.

En una reunión con representantes de la sociedad civil, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), se dio seguimiento al desarrollo de esta herramienta, que concentrará información geoespacial mediante mapas dinámicos.

El sistema facilitará la planeación y toma de decisiones de municipios, instituciones académicas, organizaciones sociales y sectores productivos, al ofrecer datos para conocer mejor el territorio y atender retos ambientales con mayor precisión.

Como parte de un Gobierno que cumple, la administración de Ricardo Gallardo Cardona avanza hacia una gestión ambiental donde la información pública, la evidencia técnica y la participación ciudadana tengan mayor peso en las decisiones sobre el territorio.