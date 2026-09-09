Consejo de Desarrollo da voto de confianza a Enrique Galindo para obras de gran impacto

Por unanimidad en sesión realizada la tarde de este miércoles en la Unidad Administrativa Municipal, el Consejo de Desarrollo Social Municipal, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, aprobó la aplicación de 144 millones de pesos en recursos disponibles para nuevos proyectos, entre ellos la ampliación del Eje 140, un auditorio y un skate park en La Garita, además de acciones de pavimentación, vialidad, drenaje y bacheo que serán de gran impacto para la ciudad.

La tarde de este miércoles, en la Unidad Administrativa Municipal, el Consejo de Desarrollo Social Municipal (Codesol), encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, aprobó por unanimidad la aplicación de 144 millones de pesos de recursos disponibles para continuar la agenda de infraestructura de la Capital, con obras prioritarias como la rehabilitación y ampliación del Eje 140 en la Zona Industrial, así como la construcción de un auditorio y un skate park en el Centro de Desarrollo Deportivo de La Garita.

Durante la Décima Sesión Ordinaria, Galindo Ceballos informó que actualmente se tienen 77 obras en proceso y que durante los próximos días comenzarán nuevos proyectos, principalmente de pavimentación, vialidades, reparación de drenaje y bacheo. Explicó que el conjunto de estas acciones representa una inversión superior a 150 millones de pesos.

El Presidente Municipal destacó también la construcción de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) de Maravillas, que consideró una de las obras más relevantes autorizadas durante su administración por su funcionalidad y el beneficio social que tendrá para las personas que requieren servicios especializados de rehabilitación. Precisó que la unidad estará a cargo del Gobierno de la Capital para garantizar su operación y atención a la población.

Entre los proyectos autorizados se encuentra además el paso a desnivel en el bulevar Jacobo Payán Latuff hacia Salvador Nava Martínez, como parte de las acciones para mejorar la movilidad vial. Respecto a la obra de El Saucito, el Alcalde informó que será pospuesta hasta marzo, con el objetivo de que el proyecto pueda concluirse en septiembre.

Los 144 millones de pesos disponibles fueron sometidos a consideración del pleno ciudadano del Codesol, que aprobó su aplicación por unanimidad. Con esta decisión, el Gobierno de la Capital dará continuidad a proyectos de infraestructura, movilidad, deporte y servicios públicos, con obras que atienden necesidades prioritarias en distintos puntos de la ciudad.