Trump: Guerra de Irán terminará después de las elecciones legislativas estadounidenses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la guerra con Irán terminará “inmediatamente después” de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre.

“Creo que la guerra terminará inmediatamente después de las elecciones porque (los iraníes) ya no pueden resistir más”, declaró a la prensa antes de abordar el avión presidencial rumbo a Texas, donde los republicanos celebran una convención previa a los comicios.

Trump pronosticó además que el precio de la gasolina, que actualmente supera los cuatro dólares por galón, caerá de forma considerable tras el fin del conflicto y aseguró que podría situarse por debajo de los dos dólares.

La guerra contra Irán, iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, ha superado los seis meses sin alcanzar el objetivo declarado de derrocar al régimen de los ayatolás.

El conflicto amenaza con pasar factura a los republicanos en los comicios de medio mandato, en los que se renovará el Congreso, debido al alza de los precios de los combustibles provocada por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Trump sostuvo que Irán está “desesperado por tratar de influir en las elecciones” para favorecer la llegada de legisladores que les permitan obtener un arma nuclear, una posibilidad que, advirtió, dejaría al mundo “en graves problemas”.

El mandatario señaló que una nueva negociación con Teherán para cerrar un acuerdo nuclear podría ser posible, aunque puntualizó que actualmente no la está buscando.

Desde el inicio de la guerra, Washington y Teherán han mantenido varias rondas de conversaciones para negociar un acuerdo nuclear que permita poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz.

Ambas partes incluso firmaron en junio un memorando de entendimiento, pero los altos el fuego se han roto y los dos países mantienen intercambios de fuego en el golfo Pérsico.

Con información de EFE