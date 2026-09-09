SOLEDAD INVITA A VIVIR LAS FIESTAS PATRIAS CON SUS DOMINGOS CULTURALES

• Este domingo 13 de septiembre, el Jardín Hidalgo recibirá “Soledad Baila, Soledad Canta”, con la presentación de Par de Reinas, un espectáculo de música mexicana para toda la familia.

En el marco de las festividades patrias, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez invita a las familias a disfrutar de los Domingos Culturales, una programación que acerca música, danza, tradición y talento artístico a espacios públicos del municipio, como parte de las acciones que, por encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, fortalecen la convivencia y mantienen al Gobierno Municipal cerca de la población.

Como parte de esta celebración, el próximo domingo 13 de septiembre a las 19:00 horas, la Plaza principal será escenario de “Soledad Baila, Soledad Canta”, dentro del Festival “Viva Soledad”, con la presentación estelar de Par de Reinas, integrado por las voces de Rubí Flores y Cecilia Jaime, en una noche para disfrutar en familia y celebrar el orgullo por nuestras raíces y tradiciones.

El director de Cultura, Felipe Cárdenas Quibrera destacó que los Domingos Culturales buscan convertir los espacios públicos en puntos de encuentro para las familias y abrir oportunidades al talento artístico. “Queremos que las familias hagan suyo el Jardín Hidalgo, que vengan, convivan y disfruten de nuestros artistas, la cultura también nos permite estar cerca de la gente y celebrar juntos nuestras tradiciones”, señaló.

El Ayuntamiento de Soledad mantiene la invitación a niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y familias a sumarse a esta celebración y disfrutar de una tarde-noche de música y cultura en el corazón del municipio, como una oportunidad para reencontrarse, celebrar y enorgullecerse de nuestras raíces mexicanas.

El cambio que transforma también se vive en nuestros espacios públicos, con actividades que generan convivencia, fortalecen la identidad y mantienen al Gobierno que escucha y atiende, cerca de la gente.