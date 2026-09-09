OFICIALES DE UAVI DE LA GCM DE SOLEDAD BRINDA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A CASO DE JOVEN CON CRISIS EMOCIONAL

– La joven de 18 años recibió primeros auxilios psicológicos y fue entregada a salvo a su red familiar para ser canalizada a recibir atención especializada.

Derivado de un reporte de emergencia el 7 de agosto en un puente peatonal del bulevar Valle de los Fantasmas, oficiales de la Unidad Especializada para la Atención a la Violencia Familiar y de Género (UAVI) de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez brindaron atención inmediata a una joven de 18 años, canalizándola a recibir atención especializada.

Parte de las acciones e intervención de oficiales especializadas fue brindar contención y primeros auxilios psicológicos a la joven, y una vez que se encontró a salvo se hizo entrega segura a su red familiar, a quienes se apoyó con el traslado para canalizar a la víctima a una institución especializada en salud mental para recibir atención oportuna.

Además, como parte del seguimiento al caso, los familiares aceptaron recibir visitas domiciliarias por parte de personal de la Unidad especializada, con el objetivo de verificar que se da continuidad a las indicaciones de su atención médica.

La Guardia Civil Municipal de Soledad refrenda su compromiso de brindar atención oportuna y realizar acompañamiento en estos casos, para salvaguardar el bienestar de la habitantes soledenses, mediante acciones preventivas y atención especializada, manteniendo disponibles las líneas de atención 444 585 4636 y el número 444854 7807.