ALCALDE NAVARRO MUÑIZ ENTREGA PAVIMENTACIÓN E ILUMINACIÓN EN PRIVADA NEGRETE EN EL CENTRO DE SOLEDAD

– Acompañado por decenas de familias, el edil destacó la transformación de Privada Negrete, que enaltece la plusvalía y el entorno urbano de la zona centro del municipio.

– Se entregó la pavimentación con concreto hidráulico de 4 calles con iluminación led, con una inversión de 2.5 millones de pesos.

El Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz encabezó, este miércoles, la entrega oficial de la pavimentación con concreto hidráulico e iluminación de Privada Negrete, una obra integral que transforma por completo esta vialidad de la Cabecera municipal y mejora la calidad de vida de más de dos mil habitantes de la zona, demostrando el cambio que se vive con nueva infraestructura urbana que mejora la calidad de vida de las familias.

Con una inversión de 2.5 millones de pesos, proveniente del Fondo para el Fortalecimiento Municipal, se cortó el listón inaugural de este obra transformadora, con una intervención de mil 460 metros cuadrados, que incluyó la introducción de líneas de agua potable y drenaje sanitario, tomas y descargas domiciliarias, trabajos de terracerías, construcción de banquetas, guarniciones, aplicación de pavimento con concreto hidráulico, iluminación led, así como pintura y señalética vertical para garantizar el correcto funcionamiento de la vialidad.

Durante su mensaje, Navarro Muñiz destacó que esta obra representa el avance del Plan de Urbanización que impulsa su administración, el cual continúa transformando la zona Centro, comunidades rurales y colonias de todo el municipio de Soledad. “Hoy celebramos el desarrollo y el progreso de Soledad, algo que no se ha detenido en esta administración. Esta pavimentación es muestra de la voluntad y el compromiso con todas las familias de la cabecera municipal, pero sobre todo, con el futuro y el bienestar de nuestro municipio”, expresó el edil.

El edil recordó que apenas ayer se entregó la pavimentación de la calle Carlos Díez Gutiérrez, en su segunda etapa, y subrayó que estas obras integrales, que incluyen servicios sanitarios y de agua potable nuevos, garantizan beneficios duraderos para las familias. “Es más valioso hacer una inversión integral de una vez y no dejar una obra a medias. Así aseguramos que la vida diaria de niños, jóvenes y adultos realmente cambie”, señaló.

Navarro Muñiz reiteró el compromiso con las y los habitantes de Privada Negrete, para arrancar próximamente el entubamiento del canal de aguas residuales que se ubica a un costado del fraccionamiento, diseñando un proyecto que beneficie a todas y todos, reduciendo riesgos a la salud y fortaleciendo la plusvalía de sus viviendas.

El vecino Ramiro Martínez reconoció al presidente municipal por “la iniciativa que tuvo para hacer esta obra, porque después de muchos años pisando charcos, logo, tierra, hoy todo cambió; nuestras sinceras gracias por este apoyo que nos dio”.

Finalmente, el edil expresó que esta obra redignifica el entorno, fortalece la movilidad y seguridad vial, y embellece la imagen urbana del municipio: “Para eso es el cambio que impulsamos: para vivir mejor, para sentirnos a gusto y para que nuestro patrimonio valga más, y hoy les entregamos esta obra que transforma la manera de vivir”.