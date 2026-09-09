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Rojo Acontecer

REFUERZA LA GUARDIA CIVIL ESTATAL OPERATIVOS EN LAS CUATRO REGIONES

By Redacción
101
miércoles, septiembre 9, 2026

* Se detuvo a un objetivo criminal con dosis de “cristal” y que cuenta con diversos antecedentes registrales.

Derivado de las acciones operativas que mantiene la Guardia Civil Estatal (GCE) para combatir la venta y distribución de drogas, agentes estatales detuvieron a Juan “N” de 32 años, señalado como presunto narcomenudista, en la capital potosina.
Durante la intervención, los elementos de la GCE le aseguraron dosis de una sustancia con características físicas de la droga conocida como “cristal”, y de acuerdo con los registros, el detenido, cuenta con antecedentes registrales.
La SSPC refrenda que mantendrá los operativos preventivos y de combate a la delincuencia en las cuatro regiones del Estado, mediante acciones de inteligencia, vigilancia y presencia territorial de la Guardia Civil Estatal, con el objetivo de proteger a las familias potosinas.

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