SAN LUIS LLEGA AL QUINTO INFORME CON AVANCES EN SEGURIDAD, MOVILIDAD Y DESARROLLO: IGNACIO SEGURA

– El dirigente estatal destacó que el Gobierno Verde encabezado por Ricardo Gallardo llega al próximo Informe con resultados visibles y nuevos proyectos estratégicos derivados de la coordinación con la Presidenta Claudia Sheinbaum

A unos días de la presentación del Quinto Informe de Gobierno, el próximo 21 de septiembre, San Luis Potosí llega con avances visibles en seguridad, movilidad, infraestructura y desarrollo económico, además de nuevos proyectos que fortalecen las perspectivas de crecimiento del estado, afirmó el secretario general del Partido Verde Ecologista de México en San Luis Potosí, Ignacio Segura Morquecho.

Segura señaló que el Gobierno Verde encabezado por Ricardo Gallardo Cardona ha impulsado una transformación que se refleja especialmente en dos temas fundamentales: seguridad y movilidad. “Hoy tenemos un San Luis que ha fortalecido su capacidad en materia de seguridad y que, al mismo tiempo, está construyendo mejores condiciones para mover a las personas, conectar las regiones y atraer nuevas oportunidades”, expresó.

Destacó que mejorar la seguridad también significa generar confianza para las familias, para quienes visitan el estado y para las empresas que buscan invertir. A ello se suma la transformación de la movilidad mediante nuevas vialidades, carreteras, transporte público y conexiones regionales que preparan a San Luis para una nueva etapa de crecimiento.

Ignacio Segura subrayó además la coordinación y confianza entre el gobernador Ricardo Gallardo y la Presidenta Claudia Sheinbaum, que ha permitido incorporar a San Luis Potosí en proyectos estratégicos de infraestructura, entre ellos el corredor ferroviario hacia el norte del país y nuevas obras en materia carretera, hidráulica, hospitalaria y de vivienda.

“San Luis tiene una ubicación privilegiada y hoy está sumando carreteras, ferrocarril, industria, conectividad y mejores condiciones de seguridad. Eso nos permite avanzar hacia la consolidación de uno de los principales nodos logísticos del país y generar mejores condiciones para atraer inversiones y empleos”, afirmó.

El dirigente estatal señaló que este entorno de confianza también se refleja en el respaldo ciudadano al proyecto político del Verde, que en mediciones recientes aparece en una posición de liderazgo en el estado. “Ese respaldo significa una responsabilidad mayor: estar más cerca de la gente, recorrer los municipios, escuchar y gestionar lo que todavía hace falta”.

Finalmente, Segura Morquecho sostuvo que el próximo Quinto Informe será una oportunidad para hacer un balance de lo avanzado, pero también para mirar hacia adelante. “Hay resultados que ya se sienten, proyectos que están comenzando y mucho por construir. Desde el Partido Verde nos corresponde ayudar a que esos beneficios lleguen cada vez más lejos y seguir trabajando para que San Luis no detenga su desarrollo”.