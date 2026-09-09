Coadyuva Gobierno Municipal en el mejoramiento de centros educativos

La Dirección de Atención a las Juventudes dona pintura al Jardín de Niños “Angelita Martínez Ortiz” para el mantenimiento de esta escuela

Áreas de la Secretaría de Bienestar Capitalina se coordinan a favor de estudiantes y madres y padres de familia

La Dirección de Atención a las Juventudes del Ayuntamiento Capitalino se sumó a acciones para el mejoramiento de planteles educativos, para coadyuvar en la educación de niñas, niños y adolescentes en el Municipio de San Luis Potosí.

De ahí que en el Jardín de Niños “Angelita Martínez Ortiz”, el titular de la citada área municipal, Juan Ramón López Serna entregó de manera oficial la donación de pintura para la institución, como parte del compromiso con la educación y con la primera infancia.

Con este esfuerzo, puntualizó, estrechamos lazos con la comunidad escolar y brindamos respaldo directo a las madres y padres de familia para que las alumnas y alumnos cuenten con espacios dignos y adecuados para su desarrollo.

López Serna añadió que “gracias al respaldo del Alcalde, Enrique Galindo Ceballos, en el Gobierno de la Capital seguimos trabajando en equipo por el bienestar de la niñez y de las familias potosinas, para construir una ciudad con garantía de bienestar”.

Esta entrega se realizó durante la ceremonia de Honores a la Bandera acompañado de autoridades escolares, madres y padres de familia y el Director de Ciudadanía, Martín Reyna Puente de la Secretaría de Bienestar Municipal.